Dois assaltantes renderam e roubaram um carro e outros pertences de uma família no momento que chegava em casa na madrugada de domingo (18), no bairro Previdenciários.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o motorista, de 41 anos, conduzia seu GM/S10 com sua esposa, de 31 anos, e filho, quando foram abordados pelos assaltantes em uma moto próxima a entrada da casa do casal. A motocicleta parou ao lado do veículo e o carona apontou uma arma de fogo exigindo que todos descessem do carro. Um deles assumiu a direção do veículo e ambos fugiram do local.

Ainda foram roubados três celulares, uma motossera stil, uma serra circular, uma lixadeira e pertences pessoas das vítimas.

A PM segue em rastreamento dos suspeitos.

