A Polícia Militar (PM) apreendeu um Hyundai/Creta preto supostamente clonado envolvido em ocorrência nas cidades de Bicas e Matias Barbosa. O condutor de 41 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto, e outro jovem de 22 anos, foram presos, no bairro Santa Cândida.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, durante patrulhamento pela Rua Vitorino Braga, ao perceber a presença policial, o autor que estava no Hyundai empreendeu fuga, descumprindo a ordem de parada. Logo depois, ele abandonou o veículo e saiu correndo a pé até um prédiona Rua Dante Belei.

A polícia realizou o cerco conseguindo prender o suspeito que tinha mandado de prisão em seu desfavor. Outro homem, 22, foi preso no imóvel, onde a PM apreendeu dois simulacros de pistola e um cinto de guarnição preto com porta munição e coldre.

Ao consultarem o sistema COPOM e REDS, os policiais constataram que o Hyundai estava envolvido em uma ocorrência de ameaça registrada em 14 de dezembro em Matias Barbosa. Na data, uma mulher de 31 anos chegava em casa em seu veículo, quando o Hyundai/Creta parou, o ocupante desceu com arma em punho, momento que ela começou a buzinar e conseguiu acelerar e fugir do assalto. A outro crime no dia 15 de dezembro foi de roubo a lotérica da cidade de Bicas. Durante a vistoria do veículo foi constatado ainda que a placa que estava como sendo do estado do Espírito Santo foi adulterada e que a original consta como do Rio de Janeiro. Além disso, foi constatado dano na parte lateral dianteira direita do veículo proveniente de disparos de arma de fogo.

O carro foi removido para o pátio da Polícia Civil e os dois suspeitos encaminhados para a delegacia de plantão.

