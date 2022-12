O bairro Vitorino Braga na região Leste de Juiz de Fora passará por uma troca de registro na sua estação elevatória de água na Rua João Henriques Vila Leal nesta terça-feira (20). Por este motivo, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá interromper o fornecimento de água local, o que pode comprometer o abastecimento nas comunidades de Linhares, Porto Seguro, Jardim das Flores, Boto I e Vila Fortaleza. O horário para a execução dos serviços será de 08h às 11h.

Já no bairro São Pedro, na região Oeste da cidade, a Cesama irá realizar a manutenção do conjunto motobomba da Estação de Tratamento de Água (ETA), entre 08h e 10h. O abastecimento de água também será suspenso e deve afetar o fornecimento de água na Cidade Alta ao longo do dia.

A companhia pede a compreensão dos moradores para que economizem água até que os serviços estejam concluídos. A previsão é de que o abastecimento na Região Leste seja regularizado durante a noite desta terça (20). Já para a Cidade Alta, a estimativa é de que o fornecimento de água se normalize na noite de quarta (21).



Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | água | Cedae | Cesama | Dejorge patrício | governador | Pita | rosário de minas | Rua Doutor Olavo Lamego | santa terezinha | são pedro | Wilson Witzel