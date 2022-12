Mais 11 vagas de emprego foram disponibilizadas no painel de oportunidades, o Vagou, Juiz de Fora", nesta segunda-feira (19). Ao todo, ão mais de 726 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto.

Veja as vagas anunciadas nesta segunda-feira, 19 de dezembro



Consultor de vendas (1)



Pedagogo bilíngue (1)



Técnico em manutenção de celulares (1)



Auxiliar de produção (4)



Expedição (1)



Almoxarifado (1)



Cozinheiro (2)

