Um incêndio foi registrado na madrugada desta terça-feira (20) no casarão que era a antiga sede da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE-MG), no Bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local foi constatado que o fogo vinha de um dos cômodos da residência abandonada com grande concentração de fumaça e chamas.

Segundo os Bombeiros, foi montada uma linha direta e a equipe iniciou o combate do incêndio que teve duração de aproximadamente 1 hora.

No local, foi queimado partes do piso de madeira e três janelas de madeira. A Polícia Militar também foi acionada devido a presença de pessoas em situação de rua no imóvel.

Também esteve no casarão o supervisor e a guarda municipal que ficou de acionar os órgãos competentes para as devidas providências.

