Um adolescente de 15 anos foi apreendido e outro jovem, 18, preso por porte ilegal de arma de fogona manhã de segunda-feira (19), no bairro Santa Terezinha.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ao perceber a presença a polícia, a dupla tentou fugir entrando e um táxi e dispensando algo no banco de trás do veículo.

Durante abordagem, os policiais encontraram um cigarro de maconha e um revólver calibre 38 carregado com três munições.

Ambos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão. O menor de idade foi acompanhado da sua representante legal, 36 anos.