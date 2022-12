O verão começa oficialmente às 18h48 desta quarta-feira (21). A estação mais quente do ano, segundo o professor de meteorologia, Renan Tristão, será de temperaturas abaixo da média para esta época do ano, devido ao deslocamento do canal de umidade e a presença de uma massa de ar fria.

"O tempo ficará predominantemente encoberto a parcialmente nublado. A gente volta ter algumas aberturas de sol nos próximos dias, mas com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas."

As temperaturas ficam entorno dos 24º graus e a mínima entre 14º e 15º graus para esta semana. Em relação às chuvas, elas devem diminuir de acordo com o professor Renan Tristão.

"Eu acredito que o verão será bem tranquilo em relação às chuvas e temperatura. Não teremos problemas com bloqueios atmosféricos durando mais do que o normal. Esse verão tende ser com chuvas mais regulares."

Tags:

#oflu | Calor | Campo limpo paulista | Chuvas | clima | Diasnublados | Faixa de contribuição | Geral | Inmet | Jornal O Fluminense | O Fluminense | Praia | Previsãodotempo | Rio de Janeiro | Santa Catarina | Sorocaba | Sudeste | Temperatura | Verão