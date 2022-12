Devido à realização do evento “Natal de Todos” nesta quinta-feira (22) na Praça Dr. João Penido, conhecida como Praça da Estação, será interditada, entre 17h e 22h, a Avenida Francisco Bernardino entre a Travessa Dr. Prisco até a Rua Marechal Deodoro, conforme informa a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). Serão interditadas também a alça do Viaduto Augusto Franco; Rua da Baía, a partir da Rua Antônio Dias Tostes; Rua Espírito Santo, a partir da Rua Osório de Almeida; Travessa Dr. Prisco; e o acesso da Paulo de Frontin no interior da Praça da Estação.



O desvio de veículos para acessar a Av. Francisco Bernardino e o Viaduto Helio Fádel será realizado pelas ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Já as linhas de ônibus terão seus itinerários alterados com desvios diversos. Por isso, os seguintes pontos de ônibus serão desativados durante as interdições: Travessa Dr. Prisco (Linhas 100, 600 e 700); Praça da Estação (Linhas 300, 400 e 500); Rua São Sebastião (Linhas 300); e Rua Ângelo Falci: Linhas 300 e 400.



Segue abaixo os itinerários alternativos das linhas e as sugestões de pontos de ônibus alternativos aos desativados:



Linhas 101-102-103-105-107-109-110-116-150-155:

- Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Rio Branco,…



Linhas 301-302-303-304-305-306-308-309-313-315-301-321-322-325-331-332-335-399:

- Rua Osório de Almeida, Rua Pinto de Moura, Rua Bahia, Rua Pernambuco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Luiz Ernesto Alves Filho, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant e Av. Getúlio Vargas, …



Linhas 400-413-420-423-425-426-427-428-429-435-436:

- Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda),…



Linhas 411 e 415:

- Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda),…



Linhas 440 e 441:

- Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, e Av. Getúlio Vargas,…



Linhas 412-422-424-430-431-432-433-434-438-439-443-444-445-447:

- Av. Sete de Setembro, Rua Carlos Otto, Av. Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery, Av. Getúlio Vargas…



Linhas 519-523-529-532-534-543-545-546-549 (Desvio pela Av. Itamar Franco e retorna na Av. Getúlio Vargas):

- Sentido bairro/Centro: ...Av. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Rua Jarbas de Lery Santos, e Av. Getúlio Vargas,...

- Sentido Centro/bairro: ... Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco…



Linhas 532-534-547 (Desvio pela Av. Itamar Franco e retorno pela Benjamin Constant):

- Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases…



Linha 535 (Desvio pela Av. Itamar Franco e retorno pela Barão de Cataguases):

- Av. Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Av. Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Rua João Pinheiro…



Linhas 530-533-538-540-542-555 (Retorno Av. Barão do Rio Branco):

- Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas,…



Linhas 600-601-602-603-604-606-607-608-609-610-613-614-615-616-620-621 (Acesso pela Av. dos Andradas):

- Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas,…



Linhas 703-706-707-710-711-712-714-715-716-717-718-720-721-722-723-725-726-728- 729-730-731-732-733-734-735-736-739-740-747-748-749-752-757-767 (Acesso pela Rua Afonso Pinto da Mota):

- Av. Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Viaduto Augusto Franco, Ponte Nelson Silva, Avenida Brasil (margem esquerda),…



Linhas 700-701-702-704-705-709-737 (Acesso pela Av. dos Andradas):

- Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Rua Roberto de Barros, Rua Jarbas de Lery Santos, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Av. Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Rua Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Av. dos Andradas,…



Linhas 708-753-758 (Acesso pela Av. Brasil):

- Av. Brasil (margem direita), Rua da Bahia, Rua Espírito Santo, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda),...



Pontos alternativos aos desativados:

- Linhas 100: Pontos da Av. Pres. Itamar Franco e Av. Rio Branco

- Linhas 600: Pontos da Av. Itamar Franco e Av. Rio Branco

- Linhas 700: Pontos da Av. Getúlio Vargas e Av. Brasil

- Linhas 300: Pontos da Av. Brasil e Av. Getúlio Vargas

- Linhas 500: Pontos da Av. Getúlio Vargas, Av. Brasil

