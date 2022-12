Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2023, as feiras livres da Avenida Brasil e do Bairro São Mateus, na Rua Manoel Bernardino, não serão realizadas

No sábado (24), as feiras dos bairros Santa Luzia, São Pedro, Benfica, Jardim Esperança, Vivendas da Serra e a feira de produtos orgânicos do Mogico, no bairro Bom Pastor, serão realizadas normalmente.

Confira aqui os dias, horários e locais das 23 feiras que acontecem no município.

