O Restaurante Popular Yeda Gomes irá oferecer um cardápio especial nesta sexta (23), em comemoração ao Natal. O cardápio do dia será arroz colorido, feijão, carne de porco assada ao molho especial, farofa rica, alface e macarronese, gelatina de sobremesa e suco. O equipamento funciona das 10h às 14h com consumo da refeição apenas no local.

O valor das refeições é de R$ 3,50, e o preparo segue um cardápio planejado, nutricionalmente balanceado e executado conforme as Boas Práticas de Produção de Alimentos preconizadas pela legislação vigente

Confira no site o cardápio semanal do Restaurante Popular.



Endereço e horário de funcionamento:

Rua Halfeld, 305 - Centro.

Segunda a sexta-feira

Das 10h às 14h