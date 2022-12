Está marcado para esta quinta-feira (22), a passagem de um trem iluminado pela malha ferroviária em Juiz de Fora. A ação segundo a MRS, tem o objetivo de ampliar a integração entre a ferrovia e a comunidade. É um projeto inédito na história da empresa. Ainda de acordo com a MRS, a composição iluminada que vai circular pela cidade potencialize todo o encanto já tradicional no período natalino, nesta época fraterna e de confraternização.

Além de Juiz de Fora, outras cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo poderão contemplar a passagem do trem iluminado entre os dias 20 e 22 deste mês. A ação do Trem de Natal MRS está sendo promovida em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e um grupo de apoiadores se reuniu para ajudar a promover um Natal ainda mais brilhante para as comunidades: Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACEJF), Polícia Militar de Minas Gerais, Prefeitura de Juiz de Fora, Bramil Supermercados, Prefeitura de Barra do Piraí e Prefeitura de Pindamonhangaba.

A empresa também informou que nas cidades de Juiz de Fora (MG), Barra do Piraí (RJ) e Pindamonhangaba (SP), haverá ações promovidas pelo poder público municipal para a população, incluindo decoração de praças com elementos característicos do Natal. As ações acontecerão na Praça da Estação (centro de Juiz de Fora), na estação da Praça Heitor Vale (centro de Barra do Piraí) e na Praça 7 de Setembro (centro de Pindamonhangaba).

A passagem do trem iluminado em Juiz de Fora está marcado para entre 19h15 e 20h45. Para acompanhar os horários em outras localidades, clique aqui.