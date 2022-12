Um adolescente de 18 anos foi baleado na mão na tarde de quarta-feira (21), no bairro Recanto da Mata. A vítima estava junto com outros dois amigos, de 20 e 24 anos, no momento dos disparos.

Um funcionário da UPA Norte entrou em contato com da Polícia Militar (PM) relatando que os jovens teriam chegado da unidade e uma estava baleado.

Conforme o boletim da PM, o grupo foi até a caixa d'água do bairro Recanto da Mata II para usar entorpecentes e ao sair do local foram surpreendidos por quatro homens armados com arma de fogo. Insatisfeitos com a presença dos jovens no local, os suspeitos efetuaram disparos contra os rapazes e um dos tiros atingiu a mão direita do mais novo.

O rapaz aguarda transferência para cirurgia no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A PM segue em rastreamento dos suspeitos.

Tags:

assalto | Baleado | Jovem | Polícia | Sorocaba