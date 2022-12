Um jovem de 20 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (22), na rua Geraldo Vilella, no bairro Jardim Natal, na Região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a PM, a vítima foi alvejada no pé e recebeu atendimento médico na UPA Norte e liberada logo em seguida.

Um outro homem, que não teve a identidade revelada, também foi alvejado de raspão, porém, ele teria evadido do local e não se apresentou para receber socorro. Ainda de acordo com a PM, o local onde aconteceu o crime é conhecido pelo comércio de drogas. Os suspeitos do crime fugiram e não foram localizados. A ocorrência ainda está em andamento.