Duas pessoas ficaram feridas em batida de frente entre dois veículos na madrugada desta sexta-feira (23) no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Benjamin Constant, em Juiz de Fora. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com testemunhas, o semáforo encontrava-se piscando quando um Uno prata, que tragava pela Avenida Brasil, sentindo Matias Barbosa, e o HB20, que seguia pela Rua Benjamin Constant sentido Santos Anjos/ Centro, se chocaram no cruzamento.

No interior do Uno havia o motorista e mais três passageiros. No interior do HB20, havia uma mulher de 26 anos, que conduzia o veículo e um homem de 27 anos. As vítimas não estavam presas às ferragens, sendo que quando chegamos ao local, todas estavam fora dos veículos.

Dois ocupantes do Fiat Uno foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) com ferimentos leves. A motorista e o passageiro do HB20 recusaram atendimento.

O local foi isolado e as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram os trabalhos de prevenção contra incêndio.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para os procedimentos de praxe.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Um Uno prata e um HB20 reto se envolveram no acidente. Duas pessoas ficaram feridas

