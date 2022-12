Uma carreta com problemas elétricos ficou atravessada na manhã desta sexta-feira (23), na Avenida Brasil, altura do n° 10.801, no bairro Mariano Procópio. Não há previsão de liberação do local.

Agentes de trânsito já estão no local para realizar os desvios no trânsito. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), os desvior de trânsito possíveis são pela Avenia JK ou por dentro do bairro Industrial.

A SMU recorda ainda que o novo Planos de Cargas foi lançado pela PJF justamente para evitar situações somo a registrada nesta sexta (23), mas este já é o segundo caso em poucas semanas.