Três bandidos armados com arma de fogo assaltaram um pet shop e uma loja de presentes na noite de quinta-feira (22), no bairro Benfica.

Segundo informações das testemunhas aos policiais, um dos criminosos do grupo que estava com a arma entrou no Pet Shop e anunciou o roubo, levando a aliança de ouro da proprietária de 55 anos e uma câmera de vigilância.

Na sequência, eles entraram em outra loja de presentes, roubaram o celular de uma mulher de 31 anos e saíram. No percurso da fuga, o grupo criminoso ainda tentou arrancar o cordão de uma pedestre de 51 anos que passava pelo local, mas a vítima resistiu e eles desistiram.

A Polícia Militar segue em rastreamento dos suspeitos.

