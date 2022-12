Um motorista de 29 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na noite de sábado (24) na BR-267, bairro Floresta, em Juiz de Fora. Segundo testemunhas, o Ecosporte e um Fiat Pálio bateram frontalmente e deixaram ainda outras três pessoas com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou no socorro das vítimas.

Segundo informações dos Bombeiros, o Ecosport estava ocupado por cinco pessoas. No momento que a equipe chegou no local, duas pessoas já estavam longe do veículo, uma deitada ao lado e outras duas permaneciam dentro do carro. Todas elas estavam conscientes e orientadas, sendo que três pessoas se queixavam de dores pelo corpo. Já o Pálio era ocupado por apenas pelo motorista que veio a óbito no local.

As vítimas foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Monte Sinai.

Após a liberação da perícia, o corpo do homem foi retirado e ficou sob guarda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a chegada da funerária de plantão.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Batida entre carros na BR-267, bairro Floresta

