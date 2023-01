O humorista Gustavo Mendes postou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, 05, após ser atendido num hospital particular de Juiz de Fora depois de registrar boletim de ocorrência de uma tentativa de roubo no bairro São Mateus, zona sul de Juiz de Fora.

O humorista diz que o fato aconteceu por volta de 2h de madrugada. A ocorrência foi registrada cerca de 4h30.

O BO diz que o humorista estava acompanhado de um amigo quando a dupla foi abordada por um casal. A mulher aparentava estar grávida e o homem simulando estar armado anunciou o roubo.

A vítima percebendo que não havia arma se recusou a entregar o celular. Momento em que o homem pegou uma pedra e atirou acertando a cabeça do humorista.

"Me agrediram e eu tomei pontos na cabeça. Eu nunca sofri isso em nenhum lugar do país."

Ele foi encaminhado para o hospital e a PM iniciou rastreamento para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

