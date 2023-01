Um homem de 34 anos foi morto a tiros no bairro Jardim Natal, na Região Norte de Juiz de Fora, na noite da última quarta-feira (04). De acordo com a PM, a vítima estava em um bar quando três suspeitos entraram no estabelecimento. Um deles efetuou nove disparos contra o homem. Após o crime, os autores fugiram e não foram encontrados. Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ainda não sabe qual teria sido a motivação do crime.