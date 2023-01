As chuvas fortes previstas para Minas Gerais, em função de uma frente fria que vem do Sul do país chegaram na tarde desta quinta-feira. De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, a situação é de alerta, em função do volume de nebulosidade presente no interior do estado em formação.

"Vamos ter temporais acontecendo durante o dia e eles tendem a se intensificar durante a noite. O acumulado de precipitação até domingo é bastante alto, especialmente na região do Triangulo, na Central, no Sul e Zona da Mata de Minas. Em alguns pontos o volume deve passar dos 150 mm. Então, muito cuidado", reforça.

A temperatura máxima para esta quinta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é de 26 graus, com mínima de 17 graus. Mas a expectativa é de queda na máxima para sexta-feira, que deve chegar aos 20 graus, com mínima de 16 graus.

