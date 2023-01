O painel de oportunidades de emprego da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o “Vagou, Juiz de Fora”, tem novas vagas ofertadas. Ao todo, são mais de 650 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta quinta-feira (05):



Auxiliar de cozinha (1)



Área de construção de instrumentos de avaliação, monitoramento e banco de itens (Cadastro reserva)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.

