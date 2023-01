Três pessoas ficaram feridas após uma Kombi perder o freio e bater de frente com uma árvore na tarde desta quinta-feira (05), na rua Antônio Teixeira, no bairro Bom Pastor.

Segundo informações do SAMU, dois homens, de 24 e 41 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A terceira vítima, um homem que não teve a idade revelada, ficou presa nas ferragens e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, sofreu uma fratura no fêmur. A vítima foi imobilizada, retirada do veículo e encaminhada para o HPS.