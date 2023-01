A explosão de duas edificações no mesmo terreno, na Rua Alencar Tristão, no Bairro Santa Terezinha, na madrugada desta sexta-feira (6), assustou os vizinhos e comerciantes da região, que registraram danos, principalmente nas portas e janelas dos imóveis. Segundo a vizinha Ronielle Maria Cassiano, o estrondo assustou a família dela.

"Foi um momento de pânico, medo, tudo misturado. Estou com medo até agora, sem acreditar no que aconteceu. Foi uma coisa inacreditável, surreal. Um monte de caco de vidro voando em cima da gente. Não sabíamos se viria outra explosão, porque veio aquele estampido muito alto. Ficamos sem reação, sem saber se a gente saía ou ficava", diz a moradora.

Ela acrescenta que, diante do fogo, os vizinhos começaram a acionar os bombeiros, a polícia. A Defesa Civil fez uma avaliação da estrutura do imóvel em que ela vive. "Não tem perigo nenhum. Apenas os vidros, as portas foram danificadas", destacou. O órgão acrescentou que não houve comprometimento estrutural em nenhuma das residências em um raio de 500 metros do ocorrido. Nem na Rua Alencar Tristão, nem na Avenida Rui Barbosa, onde apenas vidraças e portas foram afetadas.

"Estávamos eu e minha irmã na cozinha, minha amiga, conversando. E minhas meninas de 5 anos e 14 anos deitadas o quarto. Só a pequenininha dormindo. "Foi uma coisa inacreditável. Aquele monte de cacos de vidro caindo em cima da minha filha de 5 anos e a menina de 14 apavorada, sem saber o que fazer. Não sei como explicar o eu senti. Foi horrível", acrescentou a moradora Ronielle Maria Cassiano.

"Por volta de 3h houve a primeira explosão e todos as casas tiveram os vidros quebrados. Muita gritaria, muita fumaça, o fogo muito alto. Os bombeiros chegaram muito rápido. Eu estava dormindo quando aconteceu, acordei com os vidros em cima de mim. Já estava cortado. A casa da minha tia ficou totalmente sem telhado, as casas em volta, todas sem janela", contou o morador Vinicius Gonçalves Viana. A Defesa Civil avaliou o imóvel em que ele vive e a estrutura não foi afetada. A casa da tia dele, no entanto, precisou ser desocupada, por conta de rachaduras no teto.

Acessa.com/Isabella Oliveira - Imóveis vizinhos afetados pela explosão no Santa Terezinha Reprodução Internet - Imóveis vizinhos afetados pela explosão no Santa Terezinha Reprodução Internet - Imóveis vizinhos afetados pela explosão no Santa Terezinha Previous Next





A gerente do Hospital Veterinário Estrada Real, Vanesca Dias, agradeceu o carinho de clientes que ligaram para saber se a equipe estava precisando de algo após ocorrido. "Aqui no Hospital Veterinário Estrada Real nós só tivemos muitos prejuízos financeiros. Muitos vidros quebrados, rebaixamentos de teto que caíram. O deslocamento de ar realmente foi uma explosão muito devastadora aqui na região. Felizmente, ninguém se machucou, nenhum dos nossos funcionários do plantão noturno estão todos bem. Os animais que estavam internados também estão todos bem. O Hospital está funcionando normalmente.

"Estava dormindo e ouvi aquela explosão, achei que estivesse sonhando. Pulei da cama, abri a janela, vi a fumaceira, muito fogo, troquei de rouba, fui para a sala e quando cheguei a porta estava arrombada. Achei que alguém tinha entrado", disse a moradora Maria de Fátima Otoni.

A mãe de Vivian Gonçalves Vieira também teve a casa afetada. Ela ouviu a explosão do Bairro Bandeirantes, onde mora e recebeu a notícia do sobrinho. "Minha mãe mora ao lado, foi muito assustador. Cheguei tinha todo quebrado, minha mãe machucou a perna com estilhaços, as paredes estavam todas trincadas na casa da minha tia, a varanda todinha da casa dela quebrou. As portas da casa da minha mãe saíram todas do lugar. Estamos aqui pela graça de Deus."





Tags:

Dieese | explosão | Geral | Guia | Natal | vazamento