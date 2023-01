Um trio de mulheres, com respectivamente, 21 anos, 24 anos e 23 anos, acompanhadas por uma adolescente de 17 anos foram detidas após furtarem uma loja no Bairro Santa Terezinha nessa quinta-feira (5). De acordo com registro, as quatro entraram no estabelecimento, agrediram e ameaçaram o segurança, furtaram vários objetos e fugiram na sequência.



Durante o rastreamento, as envolvidas foram localizadas. As adultas foram presas e a adolescente foi apreendida. Com elas, foram encontradas cinco barras de chocolate, um condicionador e uma loção hidratante. Uma delas confirmou ter batido no rosto do segurança e arremessado aparelhos de TV no chão, porque o funcionário as estava seguindo.