Uma idosa de 73 anos foi atropelada na tarde desta sexta-feira (6) na Avenida Rio Branco, próximo à Rua Santa Rita, em frente ao número 2.384, onde o tráfego no sentido Centro/Bom Pastor ficou completamente interditado para o atendimento da ocorrência. A senhora atravessava a via, quando o semáforo fechou para os pedestres. Um motociclista de 20 anos tentou frear, no entanto, não conseguiu parar o veículo antes de atingir a vítima.

De acordo com o sargento Simões da Polícia Militar, a idosa atravessava fora da faixa de pedestres. "O rapaz assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer ao Fórum quando for notificado." A vítima foi encaminhada para atendimento médico por uma equipe do Samu, segundo Simões, ela não apresentava lesões graves. O Samu informou que, além da queda, ela chegou a bater a cabeça e foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O motociclista dispensou o atendimento médico.

