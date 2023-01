Um homem de 35 anos sofreu uma tentativa de homicídio no fim da manhã desta sexta-feira (06), no bairro Ponte Preta, na Zona Norte de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a PM encontrou a vítima caída no solo com ferimentos na cabeça e no tórax. Ainda de acordo com a PM, um suspeito foi apontado como o autor do crime. O homem foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ninguém foi preso.





