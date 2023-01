A Polícia Civil de Minas concluiu investigações sobre homicídios ocorridos em Juiz de Fora durante o mês de novembro do ano passado, em quatro bairros da cidade. De acordo com a Polícia Civil, se trata de dois homicídios tentados e dois homicídios consumados. Cinco pessoas foram indiciadas



Homicídios consumados

Um dos crimes apurados foi da morte de um homem de 36 anos, encontrado sem vida, no bairro Grama, região Nordeste da cidade, com ferimentos no pescoço, no dia 25 de novembro de 2022. De acordo com o delegado responsável, Luciano Frade, o investigado, de 34 anos, tirou a vida da vítima com um golpe fatal no pescoço, durante uma briga. Já havia desavenças anteriores entre suspeito e vítima.

O segundo homicídio consumado aconteceu no dia 16 de novembro no bairro Parque Independência, também na região Nordeste da cidade. Um homem de 32 anos foi morto com mais de 20 golpes de faca. De acordo com as apurações da Polícia Civil, o suspeito do crime é um jovem de 18 anos. A vítima seria companheira da mãe do jovem. A mulher era supostamente agredida pelo cônjuge e essa teria sido a motivação do crime cometido pelo autor.



Tentativas de homicídio



A Polícia Civil indiciou um homem de 28 anos, suspeito de tentativa de homicídio contra três pessoas com idades entre 17 e 24 anos, no bairro Grama, na região Nordeste no dia 27 de novembro de 2022. De acordo com o delegado Luciano Frade, o crime teria acontecido por motivo fútil. Na ocasião, no fim de uma festa que aconteceu em uma residência particular, houve uma discussão sobre a distribuição de bebida alcoólica, gerando uma briga e o suspeito acabou golpeando as três vítimas utilizando uma faca.



Por fim, também foram concluídas as investigações sobre a tentativa de homicídio ocorrida no dia 12 de novembro, na praça de alimentação do Shopping Jardim Norte, no bairro Mariano Procópio, região Nordeste da cidade. Na ocasião, duas pessoas de 18 e 19 anos foram presos pela PM. O delegado responsável pelo caso, informou que o casal foi indiciado pela prática de homicídio tentado. Além disso, a PCMG informou que havia uma rixa anterior entre os casais, pois as vítimas teriam falado mal do filho recém-nascido dos suspeitos.