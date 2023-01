A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que o Museu Mariano Procópio vai atender o público em um horário estendido devido às férias escolares de janeiro, a partir desta terça-feira (10).. A exposição “Rememorar o Brasil: a independência e a construção do Estado-Nação”, que fica no prédio Mariano Procópio, vai funcionar de terça a sexta-feira, das 9h às 17h e nos sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 17h.



Ao mesmo tempo, o parque do museu funciona de terça à domingo das 8h às 17h30. Os participantes do Clube da Caminhada tem acesso ao parque a partir das 6h com a apresentação da carteirinha. Lembrando que a inscrição para o clube é gratuita e deve ser feita presencialmente na sede administrativa da Mapro, na Rua Dom Pedro II 350 – bairro Mariano Procópio, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.