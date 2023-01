Dois homens foram presos por tráfico de drogas em um imóvel na Rua Olegário Pinto, no Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste, na noite desse domingo (8). As equipes de Tático Móvel e Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) da 135ª Cia atuaram, após a para A Polícia Militar desencadeou uma operação na localidade, com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa que atua no tráfico de entorpecentes. O endereço, conforme o registro, era usado como 'guarda-roupa' de dinheiro e drogas. Na edificação foram apreendidos 184 pinos de cocaína, R$11.770, três celulares e uma balança de precisão.







