Durante patrulhamento realizado pelo Bairro São Benedito, Zona Leste, na noite desse domingo (8), com o intuito de prevenir a ocorrência de crimes violentos, um suspeito com atuação no tráfico de drogas foi avistado e reagiu, fugindo na sequência, entrando em becos e várias residência. Durante varredura, foi localizada uma sacola plástica, contendo 27 pinos de cocaína e 60 buchas de maconha. O autor, até o momento, ainda não foi detido.







Tags:

apreensão | C | Canil | Dermatologista | Polícia | Preso | São Pedro da Aldeia