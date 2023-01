As ruas Perpétua, Américo Luz, Eugênio Fontainha e Rua Barão do Retiro serão parcialmente interditadas neste domingo (15), às 14h pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora. A interdição é por conta da procissão do Círio de Nossa Senhora dos Impossíveis, onde haverá a passagem dos fiéis.

O cortejo sairá do bairro Ladeira, em frente ao prédio da antiga Telemig, da Rua Maria Perpétua, nº 44, e seguirá em direção à Paróquia Santa Rita, onde será a Santa Eucaristia. O trânsito será monitorado pelos agentes de transporte e trânsito da SMU.