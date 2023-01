Foi concluída pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na última quinta-feira (12), a investigação sobre uma tentativa de homicídio, ocorrida em outubro de 2020, no bairro Vila Alpina, região Leste de Juiz de Fora. A vítima era um jovem, que na época, tinha 18 anos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vitor Fiuza, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo, quando estava parada no portão da casa da namorada dela. O crime teria acontecido devido a um desentendimento.

Os trabalhos investigativos foram realizados pela equipe do Núcleo de Acervo Cartorário (NAC), da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora, em meio aos trabalhos de inteligência e ao uso de novas ferramentas utilizadas nas atividades de investigação criminal e polícia judiciária.