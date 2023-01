O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência de um carro que capotou e caiu no Rio Paraibuna na tarde deste sábado (14) na Rua Doutor Francisco Alvares de Assis, no número 120, no Bairro Barão do Retiro, na Zona Sudeste, após o túnel. De acordo com as informações preliminares dos bombeiros, três equipes foram deslocadas para atender uma vítima, embora não tenham informações detalhadas sobre a pessoa que estava no carro, a Polícia Militar dá apoio no local.