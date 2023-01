Um motociclista de 28 anos precisou de atendimento médico após se chocar contra um ônibus da linha 259-Santa Paula, na Rua Barão do Retiro, Bairro Bonfim, Zona Leste, no número 322, na tarde desse sábado (14). De acordo com o Registro de evento de Defesa Social (Reds), quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, a motocicleta já tinha sido retirada por populares. Segundo o motociclista, ele trafegava pela via, quando foi fechado por um caminhão, o que o fez perder o controle direcional da moto e chocar-se contra a traseira do ônibus, que estava parado para o desembarque de passageiros.

O condutor da motocicleta foi projetado para frente do veículo e sofreu lesões na perna. Ele relatou ainda, que amigos dele, que não foram identificados, teriam retirado o veículo do local.





O motorista do coletivo, um homem de 52 anos, destacou que estava parado, quando sentiu o impacto da pancada no ônibus. Ele saiu e viu que o motociclista estava caído no chão.

O motociclista ferido foi atendido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, na qual foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ainda conforme destacou o registro da ocorrência, o condutor da moto estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e recebeu um auto de infração.

Não foi firmado acordo no local sobre os danos materiais em ambos os veículos. O motorista do coletivo foi liberado, após ser orientado pela equipe da PM.





