Um homem, de 31 anos, foi preso após roubar uma mulher, ameaça-la, resistir a prisão e ameaçar policias dentro de um ônibus que saiu de Rio Novo com destino à Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os militares foram acionados por um funcionário da empresa Bassamar juntamente com a vítima que teve o celular roubado. A mulher relatou que durante a viagem dormiu com o aparelho celular em suas pernas e quando acordou sentiu falta do objeto. Ela perguntou para amigas e os demais passageiros se alguém teria pegado o celular e acabou desconfiando do suspeito, que havia trocado de lugar várias vezes.

Quando o ônibus de aproximou do Posto Rodoviário Estadual, o homem fez ameaças à vítima e ao funcionário da Bassamar falando que estava armado e que se a polícia entrasse no ônibus ele iria atirar.

Ainda, de acordo com a PMRv, durante a abordagem, testemunhas relataram que o suspeito forçou a janela do ônibus e jogou a capinha do celular fora, e escondeu o aparelho entre os bancos. A PMRv recuperou o celular e localizou a capinha às margens da rodovia. Durante o atendimento, o suspeito resistiu à prisão e fez ameaça aos Policiais Militares.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil

#assalto | #niterói | #ônibis | apreensão | Arama | Arma | assalto | Assalto a coletivo | Coletivo | Crime | Ônibus | PM | Polícia | Revólver | Rodoviária | roubo | Roubo a ônibus | Violência