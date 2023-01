Um homem, de 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta (13) no bairro São Benedito, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, militares compareceram ao HPS e conversaram com a vítima que contou que estava parado com sua moto quando o veículo, um Fiat Siena vinho, com dois ocupantes passou por ele e o carona efetuou os disparos que atingiram seu braço direito e a cabeça de raspão.

A vítima possui um mandado de prisão em aberto tendo a mesma permanecido sob escolta policial no hospital.

A motivação do crime não foi informada. Até o momento ninguém foi preso.

A PM segue no rastreamento.

