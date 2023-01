A quebra de um ramal de água na Rua Monsenhor Gustavo Freire, na altura do número 131, no Bairro São Mateus, quase na esquina com a Avenida Itamar Franco deixou uma cratera na via nesta segunda-feira (16). O buraco chamou a atenção de moradores e transeuntes, e precisou ser sinalizado, para que não ocorressem acidentes. Uma equipe da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizou o reparo da via ainda na tarde desta segunda feira. A conclusão da manutenção com o recapeamento asfáltico está previsto para esta terça-feira (17).