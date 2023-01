Até que enfim a chuva deu uma trégua e o sol reapareceu em Juiz de Fora. Segundo Renan Tristão, do Tempo e Clima JF, foram 21 dias seguidos com registro de chuva na cidade, até que nesse fim de semana o astro rei resolveu ficar no céu de vez, mas até quando essa trégua irá durar? De acordo com Renan, poderemos contar no relógio quantas horas faltam para essa trégua terminar.

O verão 2022/2023 é o verão das águas e a chuva não vai demorar pra voltar. Nesta terça (17) pancadas de chuva podem cair em Juiz de Fora. Entre quinta (19) e sábado (21) a chuva ganha força e abrangência.

Uma coisa é certa, não devemos ter um período tão chuvoso como no início do mês, muito menos com o frio incomum que nos fez questionar se estávamos mesmo no verão.

Nesta semana os termômetros em Juiz de Fora podem bater a mínima de 18°C e a máxima de 36°C, de acordo com o 5° Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

Renan finaliza com um recado. "Convém lembrar que serão necessárias novas atualizações para sabermos exatamente quantos dias de “folga da chuva” teremos. O que se sabe, porém , é que não serão muitos. Portanto, aproveite".