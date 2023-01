Um ônibus coletivo e um carro de passeio se envolveram em um acidente na manhã desta terça (17) ba rua Henrique Dias, no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu na lateral do carro, onde a condutora, uma mulher de 44 anos, acabou ficando presa no veículo. Ninguém que estava no coletivo se feriu.

Após a avaliação da equipe foi realizada a retirada da vítima junto com o SAMU. De acordo com os bombeiros a mulher estava consciente, mas confusa e sem lesões aparentes.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO

