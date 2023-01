Uma mulher, de 25 anos, foi feita refém por um assaltante enquanto fazia entregas de produtos comprados pela internet, na noite desta quarta (18) no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima fazia uma entrega e ao estacionar no local foi abordada por um suspeito que, armado com uma arma de fogo, colocou-a no banco do carona com uma touca, para que ela não visualizasse a ação criminosa, assumiu a direção do veículo até a rua Jacob Valério, roubou os produtos, desceu do veículo e fugiu em um carro que estava dando cobertura na ação e aguardava pelo suspeito. A vítima não teve ferimentos.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.