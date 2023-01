Três roubos ocorreram entre as 0h desta sexta-feira (20) e as 4h34, entre os Bairros vizinhos Benfica e Barreira do Triunfo, na Zona Norte da cidade. A primeira vítima foi uma mulher de 24 anos, que estava em Benfica abordada por um dos autores, que simulando estar armado, anunciou o assalto e levou o celular dela, fugindo, em seguida, pulando o muro de uma igreja.



A segunda vítima é o motorista de um ônibus de 45 anos, que acionou a polícia militar 19 minutos depois da primeira vítima, no Bairro Barreira do Triunfo. Ele conduzia um coletivo do Bairro Dias Tavares. Um passageiro solicitou a parada e um homem armado entrou no veículo, anunciou o roubo e levou o aparelho celular e fugiu. Durante rastreamento, o suspeito foi localizado junto com outros dois comparsas, que deram apoio à ação delituosa. O trio tem, respectivamente, 14 anos, 17 anos e 23 anos. O celular foi recuperado e o simulacro de pistola usado pelo autor foi apreendido. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia.

O terceiro caso ocorreu na Rua Diogo Álvares, na Praça Jeremias Garcia, em Benfica, com registro feito às 4h34. Um homem de 27 anos passava pelo equipamento público, quando quatro pessoas o abordaram, usando de força física anunciaram o roubo, levaram R$72 e o celular da vítima, fugindo em seguida.