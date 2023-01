Três pessoas foram indiciadas por tentativas de homicídio após conclusão de inquéritos divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (20). Na ocasião, os suspeitos tinham 25, 26 e 30 anos de idade, respectivamente, e estavam envolvidas em crimes cometidos em 2020 e 2021 nas regiões Sudeste, Leste e Norte de Juiz de Fora. Nos casos foram aplicadas novas tecnologias de investigação, por meio do Núcleo de Acervo Cartorário, que recebe e trabalha com procedimentos ainda em tramitação dentro do prazo legal, que não foram apurados à época.

A intenção é evitar a impunidade e de encaminhar os procedimentos apuratórios ao sistema judiciário com esclarecimentos de autoria e de materialidade. O delegado responsável pelas investigações, Vitor Fiuza, contou que a tentativa de homicídio ocorrido no bairro Jardim Esperança, no dia 6 de novembro de 2021, quando uma mulher, com 28 anos de idade à época dos fatos, foi esfaqueada, tinha motivos fúteis.

A autora, uma mulher que tinha 30 anos de idade à época do fato, confessou a autoria do atentado. Que ocorreu em função de uma quantia ínfima de dinheiro emprestado, que não foi quitado e, em função disso, ela desferiu várias facadas contra a vítima.

Também foi apurado o crime cometido no mesmo ano, no dia 23 de outubro, em Dias Tavares, no qual um homem também foi atacado com golpes de faca. O alvo passava em frente a um bar, quando o suspeito – que na ocasião tinha 26 anos - confessou a prática criminosa e informou que não se lembra do motivo, em virtude de estar sob efeito de álcool.

Além disso, a PCMG esclareceu o homicídio tentado ocorrido em 10 de agosto de 2020, no bairro Bonfim, onde um homem – com 41 anos à época do fato – foi atingido por disparos de arma de fogo. Investigações apontaram que a motivação estaria ligada a um furto que teria sido cometido pela vítima, na residência da mãe do investigado – que na época dos fatos tinha 25 anos.









