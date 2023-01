De segunda (23), a quinta (26), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar a substituição de uma das bombas da elevatória de água Boa Vista, localizada na Rua Belmiro Braga, no Alto dos Passos. Os trabalhos fazem parte de um programa de modernização das unidades da companhia, promovendo melhor qualidade na prestação do serviço de abastecimento na cidade. Para isso, será necessário, durante esses dias, reduzir a capacidade da elevatória em 70%, o que pode comprometer o abastecimento das Regiões Centro e Sul do município.



A Cesama orienta a população para que economize água, pedindo atenção especial dos moradores do Boa Vista, Bom Pastor, Centro, Cidade Jardim, Cruzeiro do Sul, Granjas Primavera, Granjas Santo Antônio, Ipiranga, Jardim América, Jardim Bela Aurora, Loteamento Dom Caetano, Mundo Novo, Nossa Senhora do Líbano, Parque Atlanta, Alto dos Passos, Santa Cecília, Santa Luzia, São Mateus, Santa Efigênia, Vale dos Pinheiros, Vila Furtado de Menezes, Vila Ideal, Vila Kennedy, Vila Olavo Costa, Vila Ozanan, Valparaíso, Cruzeiro do Sul e Graminha. Com um consumo consciente, considerando a reserva de cada imóvel e, ainda, a previsão climática para o período, a Cesama estima que não haverá transtornos significativos para os cidadãos. Assim que os trabalhos forem concluídos, o sistema será regularizado, o que deve acontecer durante a sexta-feira (27).