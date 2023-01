Em continuidade à Operação Impacto, desencadeada em toda a área de atuação do 27º Batalhão da Políca Militar esta semana, em Juiz de Fora, a unidade recebeu na sexta-feira (20), o apoio do Batalhão ROTAM, oriundo do Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Belo Horizonte.

Na data, as equipes policiais realizaram ocupação e repressão qualificada nos bairros Jardim Natal, Fontesville I e II, Vivendas das Fontes, Encosta do Sol, Milho Branco, Realeza, Jóquei Clube e Amazônia. As ações tiveram como objetivo o combate ao tráfico de drogas, crimes violentos, além de coibir delitos entre grupos rivais em alguns desses bairros.