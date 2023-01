A chuva que caiu em Juiz de Fora no início da noite deste domingo (22) provocou transtornos para a população em vários pontos da cidade. O bairro Mariano Procópio, foi um dos mais atingidos após o córrego São Pedro transbordar. A PJF divulgou uma nota nessa segunda (23) sobre a situação do bairro.



Ainda, de acordo com a prefeitura, as equipes Demlurb terminaram o processo de limpeza nessa madrugada. Leia a nota abaixo.

"A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) atua desde as 21h deste domingo, 22, na região do bairro Mariano Procópio, nos trechos atingidos pelo transbordamento do córrego São Pedro, que atravessa a região. Desde os primeiros minutos, equipes da Guarda Municipal, agentes de Trânsito e da Defesa Civil estiveram no local, atendendo a população e organizando o fluxo de trânsito.

O transbordamento do córrego ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o bairro São Pedro e Zona Oeste da cidade. O grande volume de água acabou saindo da calha na região do Mariano Procópio, particularmente na Rua Feliciano Pena, mas alcançando a Avenida Brasil e a Avenida Rui Barbosa. Durante a noite, a Rua Feliciano Pena foi interditada para o tráfego de carros e pessoas.

Desde próximo às 22h, registra-se a redução do nível da água no córrego São Pedro, com o escoamento progressivo do alagamento pelo sistema de drenagem local. Ato seguinte, as equipes do Demlurb iniciaram o processo de limpeza das ruas que foi terminado nesta madrugada. A Defesa Civil acompanha a situação de famílias eventualmente atingidas".

FOTO: Redes Sociais - Moradores tiveram casas invadidas pelas águas do córrego

O QUE DIZ A DEFESA CIVIL

A Defesa Civil informou que registrou quatro ocorrências em relação às chuvas do final de semana. No domingo, foi registrada uma ocorrência. Nenhuma situação de maior gravidade.

Ainda, de acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva registrado neste domingo (22) foi maior sob a bacia de São Pedro. No pluviômetro do Inmet, localizado na UFJF, choveu cerca de 50 milímetros em uma hora. Em 24h, foram registrados 58,47 milímetros.

As quatro ocorrências registradas no fim de semana foram nos bairros Fábrica onde houve um escorregamento de talude, São Mateus devido a infiltração de muros de divisa, Cruzeiro do Sul por uma queda de árvore, e Linhares onde aconteceu uma enxurrada.





