Dois roubos foram registrados neste domingo (22) nos bairros Progresso e Aeroporto, Zona Leste e Zona Oeste de Juiz de Fora.

PROGRESSO

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, um homem de 58 anos, caminhava pelo local quando foi abordada pelo suspeito, que usando da força física deu um soco em seu rosto, roubo a carteira com R$100 dentro e fugiu. A vítima precisou de atendimento médico e foi socorrida pra o Hospital de Pronto Socorro (HPS) pela PM. O suspeito não foi localizado. A Polícia Militar segue no rastreamento.

AEROPORTO

De acordo com a PM, a vítima, uma mulher de 42 anos, trafegava com em baixa velocidade em seu veículo devido ao tempo ruim quando uma moto com dois homens, um deles armado com arma de fogo, parou ao seu lado, anunciou o roubo, pegou uma câmera fotográfica e o celular e fugiu.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.