A Polícia Militar iniciou nesta segunda-feira (23), em Juiz de Fora, a Operação Região Segura. A ação irá envolver um efetivo de 102 policiais militares, 32 viaturas, 14 motocicletas e a aeronave Pégasus. De acordo com a PM, o objetivo da ação, o foco da tropa foi batida policial, com uso do efeito surpresa a fim de garantir a repressão qualificada e aumentar a sensação de segurança da população.

Na última semana, foi realizada a "Operação Impacto". A ação contou com um efetivo de 60 policiais na prevenção criminal e repressão qualificada ao crime violento, com ações e intervenções. A operação também teve o apoio da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal e os agentes da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) e Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). A ação terminou no último domingo (22) e ainda não foram divulgados os resultados da ação