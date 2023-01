Após a passagem da Zona de Convergência do Atlântico Sul nos primeiros 10 dias de 2023 e dos dias de Sol pleno, sem a ocorrência de chuvas, na última semana, o tempo em Juiz de Fora deve se manter com o registro de chuvas isoladas e uma ligeira queda nas temperaturas máximas ao longo desta semana. De acordo com o professor de Geografia Renan Tristão, fundador da página Tempo e Clima JF. O que ocorrerá são pancadas de chuva típicas do verão.



"Os dias de sol pleno foram motivados por alta pressão que se aproximou do continente e durou alguns dias, mas não chegou a ser um bloqueio atmosférico. Desse modo, voltamos a ter essas pancadas de chuva que ocorrem desde o fim da última semana, com chuvas diárias", explica o professor.

Renan Tristão reforça que com o cumulado dos primeiros 23 dias do ano, o volume de precipitação já ultrapassou a média histórica para o mês, que costuma ser de 300mm. A tendência de alta, com essa configuração deve ter a marca ampliada, visto que há mais chuva prevista até o dia 31 de janeiro.

Por conta da quantidade de nuvens, conforme Renan, deve diminuir ligeiramente as máximas, que devem ficar, ao longo da semana, entre 26 e 28 graus, enquanto as temperaturas mínimas devem variar entre 18 e 20 graus. "A alta na umidade deve deixar sempre aquela sensação de abafamento antes da chuva chegar, durante a semana toda."