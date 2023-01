A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (24) o resultado da "Operação Impacto". A ação que durou sete dias, contou com um efetivo de 60 policiais na prevenção criminal e repressão qualificada ao crime violento, com ações e intervenções. A ação aconteceu nos bairros Jardim Natal, Fontesville I e II, Vivendas das Fontes, Encosta do Sol, Milho Branco, Realeza, Jóquei Clube e Amazônia.

Além disso, a operação teve o apoio da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal e os agentes da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) e Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

Prisões

04 Pessoas presas/apreendidas em flagrante delito pelo crime de Roubo

05 Prisões por Mandados Judiciais

1060 Pessoas abordadas

Drogas

03 Papelotes de Cocaína

19 Pedras de Crack

01 Barra de maconha

01 Tablete de maconha

01 Porção bruta de cocaína

04 Porções de cocaína pronta

Apreensões

01 Arma de Fogo apreendida

01 Simulacro de arma de fogo apreendido

R$ 1382

01 prensa (equipamento)

86 Munições calibre 9mm

01 Carregador de 9mm

02 Balanças de precisão

Fiscalizações e autuações

714 Veículos Fiscalizados

159 Carros Fiscalizados

141 Motos Fiscalizadas

271 Locais Fiscalizados

21 Veículos Autuados

17 Veículos Removidos

De acordo com a PM, houve uma moto apreendida. O veículo era produto de furto e utilizado em roubos na Região Norte da cidade. Outro automóvel também foi apreendido. O carro havia sido roubado em Astolfo Dutra. O condutor está entre os presos pelo crime de receptação.