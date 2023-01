A Polícia Civil de Minas Gerais informou que está no Posto Médico Legal (PML) o corpo de um homem sem identificação. De acordo com a corporação, a vítima aparenta ter idade entre 30 e 50 anos, 1,65m, pardo, olhos castanhos claros, barba e bigode por fazer, cavanhaque, cabelo preto curto e crespo, dentes naturais com falha na arcada dentária, tatuagem de mulher índia em região posterior do tórax a direita, vestindo calça de brim preta.

A Polícia Civil pede para que amigou e/ou familiares entre em contato com o Posto Médico Legal, que funciona na Rua Carolina Coelho, 56, Grambery.